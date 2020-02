Apple Music facilite la recherche d’autres versions d’albums

Apple Music a introduit une nouvelle interface utilisateur pour des albums alternatifs dans le but de désencombrer les pages des artistes et de faciliter la recherche de ces albums. Désormais, lorsqu’une version alternative d’un album est disponible (une version non explicite ou un remaster, par exemple), il sera répertorié sous la liste des pistes de l’album principal (via MacStories).

De cette façon, la section “Albums” sur la page principale de l’artiste “Musique Apple” est un peu plus axée sur leurs albums studio principaux et n’a pas de fouillis d’éditions de luxe, d’albums en direct ou de versions explicites et non explicites. Cette mise à jour semble toutefois se déployer lentement, car certaines pages d’artistes ont encore de nombreuses versions répertoriées dans la section “Albums”.

Pour savoir si un album a la liste “Autres versions”, ouvrez simplement l’album dans “Apple Music”, faites défiler la liste des pistes et s’il existe d’autres options, vous les verrez répertoriées au bas de la page. Si l’un de vos amis a écouté l’album, “Autres versions” sera empilé sous “Friends Who Listened”.

Apple a apporté des modifications silencieuses comme celle-ci à sa plate-forme de streaming de musique dans le passé, réorganisant auparavant les pages des artistes avec des portraits agrandis et un bouton de lecture aléatoire. Plus récemment, le service a gagné une nouvelle disposition d’onglet “For You” qui se met à jour tout au long de la journée avec des artistes, des chansons et des humeurs qui correspondent à divers thèmes.

Hier, Apple a également lancé la liste de lecture “Replay 2020” pour ses utilisateurs, qui gardera une trace de leurs chansons les plus diffusées tout au long de l’année.

