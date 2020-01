Apple Music fait la promotion de la saison 3 de «Carpool Karaoke» avant la sortie prochaine

Apple avait déjà renouvelé sa première série dérivée Carpool Karaoke pour une troisième saison l’été dernier, mais nous n’en avons plus entendu parler depuis. Mais James Corden, qui dirige l’émission, a publié aujourd’hui sur sa chaîne YouTube la bande-annonce officielle de la troisième saison du Carpool Karaoke: The Series d’Apple.

La bande-annonce confirme que la troisième saison de Carpool Karaoke: The Series comprend Jay Leno, Kesha, Rashida Jones, le casting de Stranger Things et plus de stars. Chaque épisode présente un couple différent de célébrités. Contrairement à la version diffusée sur The Late Late Show, le spin-off d’Apple ne présente pas Corden dans chaque épisode.

Billboard indique qu’il y aura neuf épisodes sortis chaque vendredi à partir de demain, le 24 janvier. Les nouveaux épisodes seront publiés gratuitement sur l’application Apple TV, sans avoir besoin d’un abonnement Apple TV + ou Apple Music pour les regarder.

Cela signifie que vous pouvez regarder l’émission sur un iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou tout autre appareil doté de l’application Apple TV, y compris les Smart TV et les décodeurs.

Bien que la nouvelle saison ne soit pas disponible, vous pouvez rejoindre les gens sur Twitter qui ont été impressionnés par cette vidéo amusante en coulisses de Carpool Karaoke.

James Corden ne conduit pas pendant le karaoké de covoiturage. Je me sens trahis. @ChicksInTheOff pic.twitter.com/vp5Qj9VFTU

– Barstool Sports (@barstoolsports) 23 janvier 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

Que pensez-vous de la série? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: