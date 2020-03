Apple Music gagne un nouveau «Get Up! Liste de lecture hebdomadaire de Mix

Apple lance aujourd’hui un nouveau Get Up! Mixez une liste de lecture algorithmique qui rejoint des listes de lecture existantes comme Chill Mix, New Music Mix, Friends Mix et Favorites Mix.

Le nouveau Get Up! Le mix est plein de musique “joyeuse, souriante, chantante” et sera mise à jour chaque lundi avec de nouvelles chansons organisées par les éditeurs d’Apple Music, selon Engadget.

Apple déploie toujours le nouveau Get Up! Mix, mais une fois disponible, il sera dans l’onglet “For You” aux côtés d’autres playlists mises à jour chaque semaine.

Parallèlement à Get Up! Mix, Apple lance une nouvelle liste de lecture DJ Home Office qui contient des chansons adaptées aux personnes qui travaillent à domicile à l’heure actuelle.

Située dans la section «Parcourir» de «Apple Music», la liste de lecture comprend des chansons de The Weeknd, Ed Sheeran, Lady Gaga, Post Malone, Halsey, etc. Apple dit que c’est une liste de lecture “uptempo, facile à vivre” qui se concentre sur les chansons récentes de pop, de danse, de hip-hop et de RB.

Dans des nouvelles connexes, les DJ radio de Beats 1 diffusent maintenant depuis leur domicile, utilisant FaceTime pour mener des interviews avec des musiciens comme Elton John et Hayley Williams, avec certaines des émissions à enregistrer sur les iPhones.

Apple a demandé à tous les employés qui sont en mesure de le faire de travailler à domicile en ce moment.

