Apple Music lance un fonds d’avance de 50 millions de dollars pour s’assurer que les labels indépendants peuvent payer les artistes

Apple Music a déclaré aujourd’hui à des maisons de disques indépendantes qu’il allait lancer un fonds de 50 millions de dollars d’avances sur les redevances pour s’assurer que les artistes soient payés dans le cadre de la pandémie en cours.

Dans des lettres envoyées à des maisons de disques qui ont été vues et partagées par Rolling Stone, Apple a déclaré que les moyens de subsistance sont en danger et qu’elle “veut aider”.

Ce sont des moments difficiles pour l’industrie de la musique dans le monde. Les moyens de subsistance sont menacés, avec de multiples sources de revenus sur lesquelles notre industrie s’appuie pour disparaître du jour au lendemain. Apple a une histoire profonde de plusieurs décennies avec la musique, et nous sommes fiers d’être en partenariat étroit avec les meilleurs labels et artistes du monde. Nous voulons aider.

Aujourd’hui, «Apple Music» annonce la création d’un fonds de plus de 50 millions de dollars disponible sous forme d’avances sur les redevances futures à des labels indépendants, pour les aider à payer les artistes et à maintenir leurs activités.

Des avances de redevances seront accordées aux labels indépendants avec un accord de distribution directe «Apple Music» qui atteignent un seuil trimestriel minimum de 10 000 $ de revenus «Apple Music». Chaque avance sera basée sur les gains antérieurs du label et sera récupérable sur les bénéfices futurs du label. Cette offre est de bonne foi que les labels achemineront des fonds aux artistes et aux opérations de label en fonction de leurs besoins financiers.

Les accords d’étiquette pour les avances seront publiés dans iTunes Connect, dans le module Accords, taxes et opérations bancaires, le 10 avril. Pour recevoir une avance, vous devrez accepter l’accord sur les avances de redevances et être sur le dernier accord de distribution ‌Apple Music‌ avant mai. 8 2020 à 23 h 59 PDT.

Nous espérons qu’ensemble, nous pouvons aider à assurer la stabilité des artistes en soutenant un secteur de la musique durable et dynamique. Si vous avez d’autres questions, contactez-nous.

Les maisons de disques indépendantes qui gagnent au moins 10 000 $ en revenus trimestriels «Apple Music» seront admissibles à des avances de redevances, et un accord de distribution directe «Apple Music» est requis.

Selon Rolling Stone, l’industrie de la musique a connu des difficultés ces derniers mois, car la musique live a été suspendue et de nombreuses tournées de concerts et de grands festivals de musique ont été reportés ou annulés. Le streaming de musique est également en baisse et les artistes repoussent les dates de sortie des albums.

.