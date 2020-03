Apple Music lance une collection de musique édifiante “Come Together”

La semaine dernière, Apple Music a lancé une playlist personnalisée appelée “Get Up! Mix” pour donner à ses abonnés une playlist constamment mise à jour de la musique optimiste de leurs artistes préférés. Cette semaine, le service lance une nouvelle collection en vedette appelée “Come Together” qui est remplie de musique, de vidéos musicales et d’émissions de radio pour “vous aider à surmonter notre distanciation sociale”.

La collection comprend un certain nombre de sections différentes conçues pour vous élever, vous motiver à vous entraîner à la maison, à vous détendre, à vous concentrer sur le travail ou à vous amuser en famille. Il y a aussi une section de playlist vidéo si vous avez envie de sortir des clips musicaux au lieu de Netflix, ainsi que certaines des émissions de Beats 1 Radio comme Elton John’s Rocket Hour.

La collection a été constituée par l’équipe éditoriale d’Apple Music et est conçue pour nous aider à trouver du réconfort, de la distraction ou du bonheur dans la musique pendant que nous restons tous à la maison.

“Dire que ces temps sont difficiles est un euphémisme. Mais où que vous soyez et quoi que vous viviez pendant la pandémie, nous sommes tous dans le même bateau. Que vous cherchiez à vous distraire en travaillant, en vivant et en jouant à la maison ou qui ont du mal à trouver une attitude positive dans les bouleversements majeurs de la vie – la musique peut être une évasion et un baume pour vous-même et les personnes avec qui vous vous retrouvez. Parce que l’éloignement social ne signifie pas nécessairement antisocial. Ci-dessous, vous trouverez des listes de lecture à convenir à votre situation et vous aider à vous réconforter, à vous motiver, à vous concentrer – ou tout simplement quelque chose à danser et à vous distraire. “

La liste de lecture “Come Together” est disponible dès maintenant pour tous les abonnés Apple Music aux États-Unis et sera déployée dans d’autres pays pendant le reste de la semaine. Vous pouvez vérifier si la liste de lecture est disponible pour vous sur Apple Music dans la section Parcourir.