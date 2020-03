Apple Music paie plus par flux que tout autre service majeur

De nouveaux chiffres de The Trichordist suggèrent qu’Apple Music offre la meilleure valeur aux artistes par flux par rapport à ses concurrents.

Selon leur Bible Streaming Price 2019-2020:

Apple Music est à nouveau la meilleure valeur par flux, représentant près de 25% de tous les revenus de streaming sur seulement 6% de la consommation. Spotify génère les revenus les plus globaux de tous les streamers (sans surprise) avec 44% de tous les revenus de streaming sur 22% de la consommation. Comme indiqué précédemment, et qui ne peut pas être suffisamment surestimé, le Content ID de You Tube est le principal problème limitant la croissance ne contribuant qu’à 6% des revenus sur plus de la moitié de tous les flux, à 51% de la consommation totale. C’est une statistique stupéfiante.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, Spotify prend la première place grâce à sa maîtrise massive de la part de marché par catégorie de revenus avec 44,33%. Apple est arrivé deuxième avec une part de 24,79% des revenus payés. À première vue, Spotify est clairement le gagnant ici. Cependant, notez la catégorie «Part de marché par flux». Apple a payé près de 25% des revenus du streaming de l’industrie, bien qu’il ne représente que 6,36% des flux.

En effet, le prix par flux d’Apple est de 0,00675 $, bien plus élevé que 0,00348 $ de Spotify. pour mettre cela en perspective, Spotify paie entre 3300 $ et 3500 $ pour chaque million de pièces jouées par une chanson, tandis qu’Apple paie environ 6750 $ pour le même montant.

Le rapport note également que YouTube laisse vraiment tomber le côté:

Le paiement par flux d’Apple remonte à son niveau de 0,00783 $ par jeu en 2017. Le nombre a chuté à seulement 0,00495 $ en 2018, The Trichordist cite l’expansion dans de nouveaux territoires et un nombre élevé d’abonnements gratuits de 90 jours.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

