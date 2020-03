Apple Music partage des listes de lecture visant à vous remonter le moral tout en vous éloignant des réseaux sociaux

Apple Music propose désormais à ses abonnés quelques listes de lecture visant à travailler à domicile, en se concentrant sur le travail scolaire et, généralement, à remonter le moral pour tout le monde pendant la pandémie actuelle. Ces nouvelles listes de lecture «Come Together» se trouvent dans l’onglet Parcourir de «Apple Music» dans le carrousel en haut.

Apple a créé les listes de lecture suivantes: “Isolation Icebreakers”, “Work From Home Hustle”, “Virtual Hugs”, “High-School-Strumentals”, “Living Room Dance Party”, “Astral Escape” et “Social Distancing Social Club”. . ” Apple a déclaré avoir créé chacune de ces listes de lecture pour répondre à une variété de situations et “pour vous aider à vous réconforter, à vous motiver, à vous concentrer – ou simplement à quelque chose dans lequel vous pouvez danser et vous distraire.”

La section en vedette «Come Together» comprend également quelques listes de lecture préexistantes sur «Apple Music». Il y a un espace pour les listes de lecture d’entraînement, de détente, de plaisir en famille, les listes de lecture populaires “Essentials”, revisitant les anciens albums préférés, les clips, les études, la musique acoustique, le déroulement et le rattrapage avec certaines émissions de Beats 1 Radio.

La nouvelle section de «Apple Music» a été lancée quelques jours après qu’Apple a commencé à déployer le «Get Up! Mix» pour les utilisateurs, qui propose une sélection hebdomadaire de chansons stimulantes et énergiques. La semaine dernière, Apple a également introduit une nouvelle façon d’alerter les utilisateurs des lancements d’albums, avec des notifications placées directement dans l’onglet Bibliothèque d’Apple Music.

.