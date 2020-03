Apple Music présente de nouvelles musiques d’artistes de votre bibliothèque

Apple propose une fonctionnalité qui vous avertira lorsque de la nouvelle musique sortira d’un artiste de votre bibliothèque, ce qui vous permettra de rester au top des derniers succès.

Nouvelle bannière de contenu

Lorsque de la nouvelle musique de votre bibliothèque est disponible, vous verrez une bannière en haut de l’onglet Bibliothèque. Il vous informera des nouveaux albums, EP et clips musicaux.

Une fois qu’elle sera déployée pour tout le monde, l’application Musique vous informera de la fonctionnalité lorsque vous l’ouvrirez. Vous aurez la possibilité de l’activer et de le personnaliser davantage dans les paramètres.

Je n’ai pas encore vu de bannière mais si vous allez au Pour vous onglet, appuyez sur votre photo de profil en haut à droite coin, puis appuyez sur Notifications, vous verrez une bascule pour afficher les bannières dans votre bibliothèque.

Lectures complémentaires

[Google Podcasts Arrives on iOS]

[Review: The GorillaPod Mobile Vlogging Kit is Great for Content Creators]