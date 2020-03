Apple Music publie un PSA du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche

Apple a déjà une section de couverture spéciale dédiée à la pandémie de coronavirus dans Apple News, et il vient également d’ajouter une nouvelle section “Coronavirus: Restez informé” aux podcasts Apple, mais il continue d’aller plus loin pour informer le public.

Maintenant, Apple présente une nouvelle vidéo d’annonce de service public du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche afin d’informer le public sur la façon d’utiliser la distanciation sociale pour aider à contenir la propagation du virus.

Dr. Anthony Fauci – Directeur du NIAID

Dre Deborah Birx – Coordonnatrice de la réponse aux coronavirus

Dr Jerome Adams – Surgeon General des États-Unis

Dans la vidéo, les trois figures parlent de l’importance de la distance sociale en tant que concept, expliquent pourquoi tout le monde devrait se tenir à au moins six pieds les uns des autres, et comment toutes ces mesures aident à lutter contre la propagation du coronavirus.

La vidéo est actuellement en vedette sur le carrousel supérieur dans la section Parcourir d’Apple Music et iTunes. Apple veut évidemment le rendre visible afin que le plus grand nombre de personnes possible non seulement voit, mais écoute le message.

Vous pouvez regarder la vidéo dans l’application Apple Music ou iTunes sur iPhone, iPad ou Mac maintenant.