Apple Music reprend de nouveaux épisodes de “ Vérifié ”, une émission qui discute du sens des paroles

Genius, la société à l’origine des paroles de chansons, présente son spectacle “Vérifié” à Apple Music, a confirmé la société dans un communiqué de presse. Le spectacle existe depuis 2016 et voit des artistes discuter de la signification des paroles qu’ils écrivent et chantent.

Depuis 2016, Genius a produit plus de 800 épisodes de Verified, avec des centaines d’artistes – de Billie Eilish à J Balvin en passant par Ice Cube, Chance the Rapper à Sting to Cardi B – assis devant le fond jaune signature de l’émission pour discuter de la vision, créativité et artisanat derrière leurs chansons.

Apple Music et Genius coproduiront les émissions à l’avenir, avec des épisodes “Vérifiés” en première exclusivement sur le service.

“Apple Music est déjà le lecteur de musique officiel sur Genius.com. Maintenant, il est également le partenaire officiel de streaming musical de Verified, et nous ne pourrions pas être plus excités”, a déclaré Ben Gross, directeur de la stratégie de Genius. “Nous voyons un avenir jaune brillant où chaque chanson à succès sur Apple Music a un épisode compagnon vérifié avec les paroles et la signification, directement des artistes eux-mêmes. C’est le premier pas vers cette réalité.”