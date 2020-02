Apple Music s’associe à Genius pour produire un produit «vérifié»

Vérifié, le spectacle de Genius dans lequel les artistes expliquent les paroles de leurs plus grands succès, désormais en exclusivité sur Apple Music. Les sociétés ont rendu public le partenariat mardi.

«Vérifié» par Apple Music et Genius

Les nouveaux épisodes de Verified seront coproduits par les deux services. Ils feront leur première sur Apple Music et apparaîtront également sur la chaîne YouTube Genius. Les utilisateurs peuvent également apprendre les paroles via l’outil ‘Live Lyrics’ d’Apple.

Les deux premières émissions du partenariat ont commencé mardi. Un épisode présente Alex Benjamin expliquant sa chanson Mind is a Prison.

Un autre est Youn Baby Tate discutant de sa chanson Camp:

Ben Gross, directeur de la stratégie de Genius, a déclaré:

Apple Music est déjà le lecteur de musique officiel sur Genius.com. Maintenant, c’est aussi le partenaire de streaming musical officiel de Verified, et nous ne pourrions pas être plus excités. Nous voyons un avenir jaune vif où chaque chanson à succès sur Apple Music a un épisode vérifié compagnon avec les paroles et la signification, directement des artistes eux-mêmes. C’est le premier pas vers cette réalité.