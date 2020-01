Apple Music s’associe à la NBA pour une playlist exclusive “Base: Line”

Apple a annoncé son partenariat avec la National Basketball Association. L’accord se concentrera spécifiquement sur Apple Music, la NBA et Apple mettant en avant les artistes indépendants émergents.

Comme indiqué pour la première fois par Bloomberg, Apple et la NBA travailleront ensemble sur la liste de lecture «Base: Line» sur Apple Music, qui comprendra 40 chansons et sera mise à jour chaque semaine. Les pistes de cette liste de lecture auront une «ambiance hip-hop» et seront utilisées pour les moments forts de la NBA dans le jeu, sur les réseaux sociaux, etc.

Eddy Cue d’Apple, un fan de basket-ball réputé, aurait été impliqué dans l’accord. Cue a déclaré à Bloomberg qu’Apple est «enthousiasmé par le partenariat et que la liste de lecture est conçue pour soutenir les artistes urbains indépendants émergents et établis».

De nombreuses chansons de la playlist proviendront des UnitedMasters. UnitedMasters est une plate-forme qui permet aux artistes d’accéder à des services de distribution de musique, à des outils pour atteindre les fans et à des opportunités de partenariats uniques avec des marques établies.

“L’offre est plus importante que les anciennes étiquettes conventionnelles”, a déclaré le fondateur de UnitedMasters, Steve Stoute, dans une interview. «Aujourd’hui, les artistes atteignent le public avant de rejoindre une maison de disques.»

La première liste de lecture “Base: Line” n’est pas encore disponible, mais lorsqu’elle le sera, vous pourrez y accéder via Apple Music et l’application NBA.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: