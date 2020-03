Apple Music signe de nouvelles offres avec des étiquettes de disques, mais peut-être pas un ensemble

Apple Music a signé de nouveaux accords pluriannuels avec les meilleurs labels de disques tels que Sony Music, Universal Music et Warner Music (via Financial Times — paywall).

Offres de musique

Les accords signifient que les meilleurs artistes comme Taylor Swift, Adele, Lizzo et d’autres continueront de diffuser leur musique sur le service d’Apple. Cependant, les accords ne contiendraient pas de disposition pour regrouper Apple Music avec d’autres services comme Apple TV +.

Il est possible qu’Apple démarre avec un petit ensemble, comme News + et TV +, et ajoute des services comme Apple Music ultérieurement si un accord peut être conclu avec des maisons de disques. Les entreprises hésitent à être incluses dans un forfait car elles pourraient potentiellement gagner moins d’argent. Par exemple, Apple prend déjà 50% des éditeurs de nouvelles dans News +.

Lectures complémentaires

[Apple TV+ ‘The Morning Show’ on Hiatus Due to Coronavirus]

[Apple VP Rubén Caballero Leaves for a Company Called ‘Humane‘]