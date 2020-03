Apple Music signe un accord avec Universal, Sony et Warner

Apple Music aurait signé un accord pluriannuel avec plusieurs des plus grandes maisons de disques au monde, notamment Universal et Sony.

Selon le Financial Times, le nouvel accord a été signé au cours des “derniers mois” et comprend Universal Music, Sony Music et Warner Music. Cela signifie que les licences sont couvertes pour plusieurs artistes massifs, notamment Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna, Beyonce et Ed Sheeran.

Selon les rapports, l’accord ne comprend aucune disposition pour regrouper Apple Music avec tout autre service. Des rapports vers la fin de l’année dernière suggéraient qu’Apple envisageait de regrouper des services tels que News + et TV + avec sa musique Apple plus populaire. Le rapport affirme qu’un tel accord pourrait prendre des mois.

La nouvelle fait suite à des rapports récents suggérant qu’Apple Music paie beaucoup plus par flux que tout autre service de streaming majeur. De ce rapport:

De nouveaux chiffres de The Trichordist suggèrent qu’Apple Music offre la meilleure valeur aux artistes par flux par rapport à ses concurrents.

Selon leur Bible Streaming Price 2019-2020:

Apple Music est à nouveau la meilleure valeur par flux, représentant près de 25% de tous les revenus de streaming sur seulement 6% de la consommation. Spotify génère les revenus les plus globaux de tous les streamers (sans surprise) avec 44% de tous les revenus de streaming sur 22% de la consommation. Comme indiqué précédemment, et qui ne peut pas être suffisamment surestimé, le Content ID de You Tube est le principal problème limitant la croissance ne contribuant qu’à 6% des revenus sur plus de la moitié de tous les flux, à 51% de la consommation totale. C’est une statistique stupéfiante.

Apple Music aurait plus de 60 millions d’abonnés sur la plate-forme.