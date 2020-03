Apple Music (Still) Rocks – L’observateur Mac

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 372

Apple Music, pour ceux qui ont vécu sous un rocher, est le service de musique par abonnement d’Apple. Pour quelques dollars par mois, vous pouvez diffuser ou télécharger tout (ou tous) de 60 millions de chansons sur presque n’importe quel appareil Apple.

Je suis abonné à Apple Music depuis le jour de son lancement en 2015. Après l’avoir eu pendant moins d’un mois, j’ai écrit une chronique que j’appelais “Apple Music Rocks” et j’ai professé mon amour pour Apple Music.

Maintenant, cinq ans plus tard, j’aime Apple Music deux fois plus. Cela a tout son sens étant donné qu’il n’y avait alors que 30 millions de chansons à l’époque, et deux fois plus (60 millions) aujourd’hui.

Hey Siri — Joue la chanson à laquelle je pense

Ma fonctionnalité préférée est la façon dont Siri est profondément ancrée dans Apple Music, ce qui me permet d’entendre presque toutes les chansons auxquelles je peux penser simplement en le demandant. Et Siri fait bien plus que jouer des chansons ou des albums par leur nom; elle peut analyser des demandes telles que «jouer la chanson numéro un en avril 1966» ou «jouer les meilleures chansons de 1977.» (Si vous êtes curieux, le premier était, The Ballad of the Green Berets du SSgt Barry Sadler, et le dernier comprenait Tonight’s the Night de Rod Stewart, Telephone Line de Electric Light Orchestra, Margaritaville de Jimmy Buffet, et des dizaines d’autres.)

C’est pour vous”

Une autre chose que j’aime est la section «Pour vous» dans l’application Musique sur votre Mac et iDevices, où vous trouverez des listes de lecture organisées par des humains ainsi que des albums et des artistes qu’Apple Music pense que vous aimerez. À l’exception de Pandora, aucun autre service de musique n’a toujours recommandé la musique que j’apprécie; Apple Music réussit presque à chaque fois.

Presque chaque playlist, artiste et album que la section For You m’a suggéré était une playlist, un artiste ou une chanson que j’aimais. Et, même si je possède plus de 15 000 chansons et que j’ai créé plus de 100 listes de lecture, j’écoute la musique suggérée dans ma section For You bien plus que je n’écoute la musique que je possède.

Sortir de ma zone de confort (musicalement)

J’aime aussi pouvoir explorer des genres de musique en dehors de ma zone de confort, qui (comme vous le savez probablement) est du rock’n’roll classique.

Par exemple, j’ai lu quelque part que la musique baroque est idéale pour se concentrer sur le travail, donc je demande souvent à Siri de jouer de la musique baroque pendant que je travaille. Je trouve que cela m’aide en effet à rester concentré et c’est apaisant.

J’aime aussi le jazz et le blues même si je ne connais pas beaucoup de chansons (ou d’artistes) de jazz ou de blues par leur nom. Je demande à Siri de jouer du “soft jazz” ou du “vieux blues”, et je suis rarement déçu de ce qui joue.

Enfin, alors que certaines personnes m’ont dit que les offres Apple Music (insérer n’importe quel genre sauf le rock, la pop ou le hip-hop) sont faibles. Je ne saurais pas. Comme je l’ai dit, je suis surtout un amoureux du rock, et quand je m’aventure au-delà du rock, je suis rarement déçu. Donc, même si la sélection dans d’autres genres peut ne pas plaire à tout le monde, cela me plaît vraiment.

Apple propose un essai gratuit de trois mois. Après cela, un abonnement coûte 4,99 $ par mois pour les étudiants, 9,99 $ par mois pour un seul utilisateur ou 14,99 $ par mois pour une famille de six utilisateurs maximum.

Si vous n’êtes pas déjà abonné, essayez. Si vous aimez la musique, je suis sûr que vous aimerez Apple Music autant que moi (et c’est beaucoup).