Apple Music sur le Web quitte la version bêta

En septembre dernier, Apple a lancé une expérience Apple Music basée sur le Web, offrant aux utilisateurs une expérience similaire à la version Mac de l’application Musique avec les sections “Pour vous”, “Parcourir” et “Radio”, ainsi que des listes de lecture, des recommandations et plus encore.

À ce jour, Apple Music sur le Web a quitté la version bêta et est désormais disponible sur music.apple.com. L’adresse beta.music.apple.com précédente transfère automatiquement à la nouvelle version lancée.

Une fois que vous êtes connecté à la version Web de ‌Apple Music‌ avec votre identifiant Apple auquel est associé un abonnement ‌Apple Music‌, vous aurez accès à tout le contenu de votre bibliothèque et de votre liste de lecture, ainsi qu’aux mêmes mixages personnels et recommandations que vous aurez. voir dans les applications Musique pour iOS, Mac et Android.

Le contenu ‌Apple Music‌ est lu directement dans le navigateur Web, offrant un accès à une gamme d’appareils et de plates-formes qui ne prennent pas en charge les applications Musique natives, notamment Windows 10, Linux et Chrome OS.

‌Apple Music‌ sur le Web est également l’endroit où vous pouvez accéder à vos mixages Apple Music Replay avec des listes de lecture personnalisées pour chaque année reflétant vos chansons les plus jouées. Une fois que vous avez activé votre expérience de lecture Apple Music via le Web, vous pouvez ajouter les listes de lecture au reste de vos appareils.

Si vous n’êtes pas déjà membre de «Apple Music», vous pouvez vous inscrire ici pour un essai gratuit de trois mois, puis choisir parmi les plans individuels, familiaux et étudiants si vous souhaitez continuer.

(Merci, Jesse!)

