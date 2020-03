Apple ne grave plus d’iPod de remplacement

Que souhaitez-vous savoir

Apple propose un service de gravure gratuit pour certains de ses produits.

Les iPod sont gravés depuis des années.

Mais si vous en faites remplacer un, il ne sera pas gravé une seconde fois.

Mais pourquoi?

Apple a déclaré à ses magasins et aux fournisseurs de services agréés Apple qu’il ne graverait plus les appareils iPod de remplacement, qu’ils aient été gravés la première fois ou non.

Selon une note de service interne récupérée par MacRumors, toute personne recevant un iPod de remplacement devra vivre sans avoir à graver sa gravure

En d’autres termes, si vous avez un iPod touch, iPod nano, iPod shuffle ou iPod classic endommagé avec un message gravé dessus, et qu’un technicien Apple détermine que l’ensemble de l’appareil doit être remplacé, Apple fournira simplement aux clients un non -Remplacement gravé de son inventaire de réparation.

Cela signifie qu’au lieu d’Apple de livrer un nouveau produit re-gravé en provenance de Chine, les utilisateurs obtiendront simplement un appareil à boîte blanche de l’inventaire d’Apple.

Curieusement, cela ne semble s’appliquer qu’à l’iPod, y compris l’iPod touch. Quiconque possède un iPad gravé en recevra un autre s’il doit être remplacé plutôt que réparé.

On ne sait pas pourquoi Apple a pris cette décision, mais cela semble étrange.