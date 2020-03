Apple ne prévoit plus de lancer de nouveaux contenus Apple TV + à SXSW en raison de problèmes de coronavirus

Apple prévoyait de participer au SXSW 2020 Film Festival pour présenter en avant-première de nouveaux contenus originaux sur Apple TV +, mais ne le fera plus en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus COVID-19 en cours aux États-Unis et dans d’autres pays, rapporte Variety.

Apple a annoncé en janvier que le prochain contenu «Apple TV» + «Home», «Central Park» et «Beastie Boys Story» serait présenté au Festival du film SXSW, qui devrait avoir lieu du 13 au 21 mars. censé être un panel de discussion “Little America” ​​avec les créateurs de la série Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon.

De nombreuses autres sociétés avec Apple se sont retirées de SXSW, notamment Amazon Studios, Facebook, Twitter, TikTok, Panasonic, SAP et Intel. Malgré la diffusion d’une pétition Change.org demandant l’annulation de SXSW et le fait que de nombreuses grandes entreprises ne prévoient pas d’y assister, les organisateurs de SXSW affirment que le festival aura toujours lieu.

SXSW attire généralement plus de 100 000 personnes du monde entier et sera le plus grand événement non annulé à la suite du coronavirus.

