Apple News lance une «couverture spéciale» de l’élection présidentielle de 2020

Apple News a lancé sa couverture des élections présidentielles de 2020 via une publication dans Apple Newsroom.

Apple indique qu’il proposera une couverture “organisée par Apple News et présentant des informations fiables” provenant de “des dizaines de sources d’informations fiables”.

Apple a présenté aujourd’hui une couverture spéciale de l’élection présidentielle américaine de 2020, organisée par Apple News et présentant des nouvelles, des informations et des données fiables tout au long de l’élection à partir de dizaines de sources d’actualité fiables. La couverture électorale d’Apple News 2020 est la ressource la plus complète disponible, avec des rapports et des analyses d’ABC News, CBS News, CNN, FiveThirtyEight, Fox News, NBC News, ProPublica, ., The Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, TIME, USA Today et autres.

Disponible via l’application News sur iPhone, iPad et Mac, le nouveau contenu fournira un aperçu des sujets d’actualité et des candidats eux-mêmes, avec des guides et des fonctionnalités permettant aux lecteurs d’obtenir les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision de vote éclairée.

La couverture électorale d’Apple News 2020 comprend une série de guides, de fonctionnalités spéciales et de ressources. Les lecteurs de tous les points de vue politiques ont un endroit pratique pour accéder à des informations électorales fiables tout au long de l’année, rester informés sur les questions et suivre les principaux moments des élections – y compris les débats, le Super Mardi, les conventions démocratiques et républicaines, la nuit des élections et l’inauguration présidentielle de 2021 – dans temps réel.

Les utilisateurs n’ont pas besoin d’un abonnement Apple News + pour profiter de tout ce nouveau contenu, tout étant disponible gratuitement depuis l’application News. Apple diffusera également en direct le débat démocratique dans le New Hampshire le 7 février.

À partir du prochain débat démocrate dans le New Hampshire le 7 février, Apple News proposera une vidéo en direct d’ABC News, ainsi qu’une analyse actualisée de FiveThirtyEight et des mises à jour en temps réel provenant d’une variété de médias. Le débat du 7 février sera également diffusé en direct directement sur l’application Apple TV, disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung LG et les appareils Amazon Fire TV et Roku.

Ceux qui cherchent à profiter de la couverture électorale devront utiliser un appareil fonctionnant sous iOS 13.3, iPadOS 13.3 ou macOS 10.15.2 ou version ultérieure.

