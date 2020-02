Apple News + Le chef de l’entreprise quitte son entreprise après un démarrage terne

Liz Schimel, chef d’entreprise d’Apple pour Apple News +, a quitté l’entreprise moins d’un an après le lancement du service de 9,99 $ par mois, rapporte Bloomberg.

Schimel était responsable des relations avec les annonceurs et les partenaires de presse pour «Apple News» +, et avant cela, elle a été présidente des affaires internationales chez Condé Nast.

Apple chercherait à embaucher un “nom notable” dans le monde de l’édition pour prendre la place de Schimel. Le remplaçant de Schimel, comme Schimel, relèvera de Peter Stern, qui supervise les services d’Apple sous Eddy Cue.

LeApple News‌ + donne accès à des centaines de magazines ainsi qu’aux nouvelles par abonnement du Wall Street Journal et du Los Angeles Times, mais il n’a pas réussi à séduire les consommateurs, peut-être en raison du manque d’accès à des publications comme le New York Times et The Washington Post, qui a refusé de signer des accords avec Apple.

Apple n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’abonnés d’Apple News +, mais un rapport publié en novembre a suggéré qu’Apple avait du mal à inciter les gens à payer pour le service. Ce rapport indique que «Apple News» + a obtenu 200 000 inscriptions en 48 heures, mais que les chiffres n’ont pas beaucoup augmenté depuis lors.

Alors que leApple News‌ + a été promu lors de son lancement, Apple n’a pas mis en évidence le service récemment, avec Apple TV + à la place. Pour augmenter le nombre d’abonnés d’Apple News +, Apple envisagerait de regrouper le service ‌Apple News‌ + avec ‌Apple TV‌ + et Apple Music, mais on ne sait pas quand un tel ensemble pourrait se lancer.

