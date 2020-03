Apple News présente une couverture spéciale contre les coronavirus

Apple ajoute une section spéciale sur la couverture des coronavirus pour apporter aux lecteurs les dernières nouvelles sur l’épidémie virale.

Couverture spéciale

La section apparaît dans Apple News Spotlight et comprend les actualités des principales chaînes médiatiques comme CNN, Los Angeles Times, Wall Street Journal et autres. Il comprend des conseils sur la façon de rester en sécurité et sur la façon de reconnaître les symptômes du virus, ainsi qu’une carte des cas actifs actuels dans le monde.

Des liens vers des sources d’informations fiables sont inclus, comme le Département d’État américain et l’Université John Hopkins.

