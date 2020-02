Apple News présente une couverture spéciale de l’élection présidentielle américaine de 2020

Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle offrirait une couverture spéciale de l’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis à partir d’aujourd’hui, avec des nouvelles et des analyses provenant de dizaines de sources, dont ABC News, CBS News, CNN, FiveThirtyEight, Fox News, NBC News, ProPublica , ., The Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, TIME, USA Today et autres.

La couverture des élections sera disponible via l’onglet Aujourd’hui de l’application Apple News sur iPhone, iPad et Mac. Apple indique que les utilisateurs doivent mettre à jour vers iOS 13.3, iPadOS 13.3 ou macOS 10.15.2 pour accéder à tout le contenu, y compris une série de guides organisés, des données de sondage nationales et nationales, des infographies et d’autres ressources.

À partir du prochain débat démocrate dans le New Hampshire le 7 février, Apple News proposera une vidéo en direct d’ABC News, ainsi qu’une analyse et des mises à jour en temps réel de FiveThirtyEight et d’autres points de vente. Apple dit qu’un livestream du débat sera également disponible via son application TV.

La couverture spéciale durera jusqu’à l’inauguration présidentielle de 2021.

