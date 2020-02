Apple nous donne un autre regard sur «Visible: Out on Television» dans un nouveau clip vidéo

Apple TV + a partagé une nouvelle vidéo de clips pour “Visible: Out on Television” et vous pouvez la regarder dès maintenant. La vidéo présente plusieurs célébrités qui racontent une histoire combinée via des clips d’entrevues.

L’émission est une “série documentaire en cinq parties qui explore l’évolution de la représentation LGBTQ à la télévision” et les cinq épisodes de “Visible: Out on Television” sont maintenant disponibles pour les abonnés d’Apple TV +. Après avoir regardé la dernière vidéo promotionnelle, c’est exactement ce que vous allez vouloir faire.

Chaque épisode d’une heure explorera des thèmes tels que l’invisibilité, l’homophobie, l’évolution du personnage LGBTQ et la sortie dans l’industrie de la télévision. Les docuseries présentent des interviews inédites avec Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez, Jesse Tyler Ferguson et des dizaines d’autres. Visible: Out on Television est réalisé et produit par Ryan White (Ask Dr. Ruth, The Case Against 8, The Keepers). Jessica Hargrave, Wilson Cruz et Wanda Sykes sont également productrices exécutives.

Le spectacle comprend certains des plus grands noms de la planète, notamment Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey et bien d'autres.

