Apple offre 10% lorsque vous ajoutez des fonds à l’identifiant Apple

Apple donne aux clients un moyen de gagner un peu d’argent supplémentaire. Lorsque vous ajoutez des fonds à l’identifiant Apple, vous obtenez un bonus de 10%. L’offre est valable jusqu’au 3 avril et vous ne pouvez obtenir un bonus qu’une seule fois.

Ajouter des fonds à l’identifiant Apple

Ouvrez le Magasin d’applications.

Appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur Ajouter des fonds à l’identifiant Apple.

Vous obtiendrez un montant d’argent différent selon le montant que vous ajoutez. L’ajout de 10 $ US vous donne un bonus de 1 $ US, tandis que l’ajout de 100 $ US vous donne un bonus de 10 $ US.

Lectures complémentaires

[Apple Books Gives Out Free Books and Audiobooks]

[Oprah Has a New Coronavirus Show on Apple TV+]

Tags: App Store, identifiant Apple, bonus

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac