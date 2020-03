Apple offre aux employés de détail et horaires des symptômes de coronavirus un congé de maladie illimité

La semaine dernière, Apple a annoncé qu’il autorisait les employés de son campus d’entreprise à travailler à domicile par mesure de précaution supplémentaire contre la propagation du coronavirus. Maintenant, il semble que l’entreprise accorde également des congés de maladie illimités aux employés pour montrer les symptômes de COVID-19.

Rapporté par ., Apple a informé les employés horaires et les détaillants que, s’ils commencent à présenter des symptômes de coronavirus, la société leur accordera un congé de maladie illimité.

Les employés qui doivent faire usage de cette nouvelle politique n’ont pas à fournir de note médicale, selon .. Cela signifie que si un employé présente des symptômes de COVID-19, il peut rester à la maison sans avoir à utiliser les jours de maladie ou à fournir des documents à la direction.

Pour l’instant, les magasins Apple restent ouverts pendant l’épidémie. Cependant, la société limite les rendez-vous au Genius Bar et réduit ou annule ses sessions Today at Apple dans le but de réduire le nombre de clients dans ses magasins à la fois.

Au cours du week-end, Tim Cook a envoyé une note de service recommandant aux employés travaillant dans des bureaux en Californie, à Seattle, en Corée du Sud, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France, en Suisse et au Royaume-Uni de travailler à distance si leur “travail le permet”. Les congés de maladie illimités pour les employés horaires ne sont que la dernière mesure prise par l’entreprise pour protéger ses employés et ses clients.