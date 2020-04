Apple offre aux employés des remises importantes sur HomePod, Beats Headphones et plus

Apple offre aux employés des remises importantes sur les produits qui incluent les écouteurs HomePod et Beats, selon les détails des offres partagées par MacGeneration et ..

Apple serait en train de liquider le stock d’écouteurs et de HomePod Beats, en les fournissant aux employés via un programme de transactions internes. Le «HomePod» est disponible avec une remise de 50%, ce qui fait chuter le prix à 149,50 $, tandis que les Beats sont également disponibles à un prix réduit.

On ne sait pas pourquoi Apple propose des écouteurs HomePods et Beats aux employés à prix réduit, mais dans le cas du discountHomePod‌, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un nouveau modèle à moindre coût qui pourrait sortir à un moment donné cette année .

Apple peut également simplement avoir des stocks excédentaires de «HomePod» et de Beats en raison de ventes réduites ou d’une erreur de calcul dans la production.

Dans le passé, Apple a proposé à plusieurs reprises des remises importantes sur les produits aux employés et offre des remises moins importantes sur tous ses produits aux employés qui souhaitent effectuer un achat dans un magasin pour employés.

Mise à jour: Un employé a partagé des informations supplémentaires sur les remises avec MacRumors. En plus des écouteurs omeHomePod‌ et Beats, les employés d’Apple peuvent également acheter des Apple Watch Series 4 Hermès à des prix à partir de 749 $ et des bracelets ‌Apple Watch‌ avec une remise importante, certaines boucles sport et bandes sport étant disponibles pour seulement 19,60 $.

De nombreuses options Mac remises à neuf sont en outre à prix réduit pour les employés, et la gamme Beats à prix réduit comprend les Solo Pro, Studio3 Wireless, BeatsX, Powerbeats Pro, etc. Les écouteurs Beats sont réduits jusqu’à 40%.

.