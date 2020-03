Apple offre un bonus de 10% lors de l’ajout de fonds à l’identifiant Apple dans certains pays

Apple offre à nouveau un bonus de 10% lors de l’ajout de fonds à votre compte Apple ID jusqu’au 3 avril aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne et dans d’autres pays.

Le bonus peut être appliqué une fois jusqu’à 200 $ ou 300 € en fonds Apple ID, qui peuvent être utilisés pour des achats sur l’App Store, iTunes Store, Apple Books Store, un abonnement de stockage Apple Music ou iCloud, etc. Si vous ajoutez 100 $ à votre compte, par exemple, vous recevrez 110 $ pendant cette promotion.

Pour ajouter des fonds directement à votre identifiant Apple, accédez à Paramètres> Votre nom> iTunes et App Store et appuyez sur votre identifiant Apple> Afficher l’identifiant Apple. Connectez-vous si nécessaire, appuyez sur “Ajouter des fonds à l’identifiant Apple”, appuyez sur le montant que vous souhaitez ajouter et confirmez votre sélection.

