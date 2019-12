Apple offrira une surprise quotidienne sur l'App Store du 24 au 29 décembre

Suite à l'annonce de l'accord Apple Music Christmas, il semble qu'Apple ait décidé d'offrir plus de cadeaux à ses utilisateurs. Du 24 au 29 décembre, l'entreprise aura une surprise quotidienne sur l'App Store. Bien que plus de détails ne soient pas connus, ces cadeaux seront probablement des applications et des jeux payants.

Avez-vous vu les goodies d'aujourd'hui? Recherchez les cadeaux non emballés dans les onglets Aujourd'hui, Jeux et Applications de l'App Store. Du 24 au 29 décembre, vous trouverez chaque jour une nouvelle surprise sur l'App Store. Revenez tous les jours pour découvrir quel plaisir nous vous attendons!

La campagne est déjà apparue dans l'onglet App Store d'aujourd'hui pour certains utilisateurs en Australie et dans d'autres pays asiatiques, mais la surprise n'est pas encore disponible.

Cela ressemble à la promotion «12 jours de Noël», où Apple a offert des applications, des chansons et des livres gratuitement pendant les 12 jours précédant Noël. La campagne a été annulée en 2014.

Nous ne savons toujours pas si l'offre surprise quotidienne sera disponible dans le monde entier, mais c'est très probablement le cas.

