Apple organise l'événement commercial du Nouvel An au Japon le 2 janvier

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle organiserait un événement de magasinage d'un an au Japon le jeudi 2 janvier, offrant aux clients une carte-cadeau Apple Store d'une valeur allant jusqu'à 24000 ¥ à l'achat de certains produits Apple.

Les détails complets n'ont pas encore été révélés, mais l'année dernière, les valeurs des cartes-cadeaux variaient entre 3000 et 24000 ¥ pour certains modèles d'iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Beats. Les modèles d'iPhone 11 et d'Apple Watch Series 5 ne seront probablement pas admissibles.

L'événement aura lieu dans l'application Apple Store et dans les Apple Stores au Japon le 2 janvier seulement.

L'événement d'un jour du Nouvel An d'Apple au Japon est similaire à son événement commercial de quatre jours du Black Friday organisé aux États-Unis et dans d'autres pays plus tôt cette année.

Apple organisait auparavant une promotion «Lucky Bag» au Japon, offrant aux clients un assortiment de produits et d'accessoires, mais elle a cessé de le faire en 2015.

