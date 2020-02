Apple partage des aperçus techniques détaillés de Pro Display XDR et Mac Pro

Apple a partagé aujourd’hui deux nouveaux livres blancs sur la «Présentation technique» qui présentent en détail la technologie et les fonctionnalités du Pro Display XDR et du Mac Pro.

Disponibles sous forme de fichiers PDF, la présentation Mac Pro et la présentation Pro Display XDR (via .) parcourent les fonctionnalités et composants clés, avec un aperçu ultra détaillé de chaque composant. L’aperçu ‌Mac Pro‌ met en évidence le boîtier en treillis, la puce Intel Xeon W, les GPU, les connecteurs d’extension PCIe, le module MPX, les E / S, la puce T2, le SSD, etc.

Apple explique la raison des choix de conception faits pour le «Mac Pro», approfondit les performances et répertorie les spécifications techniques. Une grande partie de ces informations a déjà été partagée dans les pages de produits et les informations marketing fournies par Apple, mais il s’agit de la source la plus complète d’informations sur acMac Pro‌.

Le livre blanc Pro Display XDR est similaire, détaillant les composants du panneau d’affichage, le système de rétroéclairage LED, le contrôleur de synchronisation, la précision de l’affichage, les modes de référence, le montage de la conception du boîtier et les spécifications techniques.

Ces informations ont également été précédemment partagées par Apple pour la plupart, mais encore une fois, le livre blanc est un endroit utile pour tout voir en un seul endroit.

Ce sont des ressources utiles pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le «Mac Pro» et le Pro Display XDR avant l’achat, et peuvent être trouvées à travers ces liens PDF: Pro Display XDR et Mac Pro.

