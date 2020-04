Apple partage des instructions pour assembler un écran facial

Apple a ajouté un document de support pour partager des instructions sur la façon d’assembler son écran facial. Lundi, Tim Cook a déclaré qu’Apple produisait des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux combattant le COVID-19.

La société a également fourni un PDF des instructions à imprimer dans la boîte, ainsi qu’une vidéo de l’assemblage du masque facial. Pour obtenir une assistance supplémentaire, vous pouvez contacter Apple par e-mail [email protected].

Ensemble écran facial

Retirez les films protecteurs minces de l’écran facial et de la bande frontale en les décollant des deux côtés.

Alignez vos emplacements préférés sur l’écran facial et la bande frontale.

Passez la sangle dans les fentes et tirez pour régler.

Répétez de l’autre côté.

Ajustez votre écran facial.

Portez l’écran facial en plus d’autres équipements de protection individuelle.

Nettoyage et réutilisation

Lorsque vous utilisez votre écran facial:

Évitez l’exposition à une chaleur élevée.

Manipulez délicatement pour éviter les chutes et les rayures.

Vous pouvez stériliser et réutiliser votre écran facial. Il a été évalué pour être compatible avec les produits chimiques suivants:

Éthanol à 70%

Alcool isopropylique à 70%

6% eau de javel *

Peroxyde d’hydrogène à 3%

* Peut laisser un résidu sur l’écran facial.

