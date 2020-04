Apple partage des instructions sur la façon de fabriquer son écran facial personnalisé

Apple a publié un nouveau document sur le site Web d’assistance Apple qui donne des détails précis sur la façon de créer l’un de ses écrans faciaux personnalisés.

La société prévient que les instructions ne sont pas destinées à être prises et que les écrans faciaux sont construits par quiconque à la maison, mais par quelqu’un ayant “une expertise de niveau professionnel dans la fabrication et la conception” et qu’ils devraient avoir un environnement d’usine pour la construction des écrans.

«Ces instructions de fabrication ne doivent être utilisées que par un expert. La fabrication des écrans faciaux nécessite une expertise de niveau professionnel dans la fabrication et la conception, et ne doit être effectuée que par des ingénieurs ou des machinistes professionnels dans un environnement d’usine.

Apple décompose les matériaux qu’elle recommande pour les écrans faciaux, mais propose également des alternatives au cas où ceux intéressés par la construction des écrans n’auraient pas accès à certains matériaux. Il détaille également le processus de fabrication afin qu’il puisse être facilement reproduit.

La société fournit également les fichiers de coupe 2D, les dessins de fabrication et les instructions à ceux qui souhaitent créer la conception. Il offre un contact par e-mail à toute personne ayant des questions supplémentaires concernant les matériaux ou le processus de fabrication recommandés.

Apple s’est engagé à fabriquer et à livrer au moins un million de ses écrans faciaux chaque semaine dans un avenir prévisible. Pas plus tard que la semaine dernière, 160 000 des boucliers sont arrivés à Los Angeles afin que les travailleurs médicaux puissent continuer à se protéger tout en luttant contre la pandémie de coronavirus.

