Apple partage des vidéos de créateurs utilisant iPad Pro pour créer des affiches Apple TV + Show

Apple a partagé aujourd’hui une paire de vidéos de créateurs de contenu qui ont conçu des affiches pour Apple TV + montre “Dickinson” et “For All Mankind”.

Janice Sung, illustratrice et peintre numérique, a déclaré avoir créé une affiche pour la série Apple TV + “Dickinson” à l’aide d’un iPad Pro et d’un Apple Pencil, et elle a décrit certains de ses processus de création.

Le duo de designers et d’illustrateurs Justin et Paige de Phantom City Creative a partagé dans une vidéo séparée des détails sur la façon dont ils ont utilisé un iPad Pro pour créer deux nouvelles affiches pour Apple TV + pour l’émission “For All Mankind”.

Apple a partagé dans le passé des détails sur le contenu créé sur l’iPad Pro, mais c’est la première fois qu’Apple partage des vidéos axées sur l’iPad Pro de créateurs de contenu Apple TV +. .