Apple partage la bande-annonce de la prochaine émission Apple TV + «Defending Jacob»

Apple a partagé aujourd’hui la première bande-annonce de “Defending Jacob”, une prochaine émission Apple TV + consacrée à un meurtre où le fils d’un procureur de la République est arrêté en tant que suspect principal.

Dans ce thriller captivant et axé sur les personnages, un crime choquant secoue une petite ville du Massachusetts et une famille en particulier, forçant un procureur adjoint à choisir entre son devoir assermenté de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son fils.

“Defending Jacob” est basé sur le roman du même nom écrit par William Landay. Il met en vedette Chris Evans, mieux connu pour son rôle principal dans les films “Captain America” ​​et Michelle Dockery, connu pour “Downton Abbey”.

Jaeden Martell (“Knives Out” et “It Chapter Two”), J.K Simmons (“Oz” et “Counterpart”) et Cherry Jones (“Signs”) ont également des rôles dans la série.

“Defending Jacob” devrait être diffusé sur leApple TV‌ + le 24 avril.

