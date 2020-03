Apple partage la bande-annonce de la prochaine émission Apple TV + «Home Before Dark»

Apple a partagé aujourd’hui une bande-annonce de “Home Before Dark”, une nouvelle série Apple TV + basée sur l’histoire de la journaliste enfant Hilde Lysiak.



L’émission suit Hilde, une fillette de neuf ans qui retourne dans la petite ville d’où vient son père. Sur place, elle découvre un cas de meurtre que tout le monde dans la ville a tenté d’enterrer. Un mystère inspiré par le reportage d’un vrai journaliste de neuf ans. Lorsqu’une jeune fille et sa famille retournent dans la petite ville que son père a laissée derrière elle, sa quête de la vérité mène à la découverte d’un cas froid longtemps enterré.En réalité, Hilde Lysiak a été la première à signaler un meurtre en sa ville de Selinsgrove, qui a attiré l’attention des médias nationaux et internationaux sur son journal, Orange Street News.

“Home Before Dark” sera disponible le vendredi 3 avril sur leApple TV‌ +. ‌Apple TV‌ + est disponible pour un abonnement de 4,99 $ par mois pour toute la famille, bien qu’Apple offre une année de service gratuite à l’achat d’un iPhone, iPad, Mac, iPod touch ou ‌Apple TV‌.

.