Apple partage la bande-annonce de la saison 3 de «Carpool Karaoke»

Apple se prépare à publier une troisième saison de son émission en cours “Carpool Karaoke: The Series”, avec la nouvelle bande-annonce partagée ce matin sur YouTube.

“Carpool Karaoke: The Series” est antérieur à Apple TV +, ayant fait ses débuts en août 2017 sur Apple Music. L’émission est basée sur le populaire segment de karaoké Covoiturage rendu populaire par «The Late Late Show With James Corden». La version d’Apple associe des célébrités, des musiciens et des athlètes, les rassemblant dans une voiture pour chanter des chansons populaires.

La saison 3 de “Carpool Karaoke” mettra en vedette Kesha, Fred Armisen, Weezer, Jay Leno, Seal, le casting de “Stranger Things”, et plus encore.

Des épisodes de “Carpool Karaoke: The Series” seront disponibles tous les vendredis à partir du 24 janvier, l’émission pouvant être regardée gratuitement dans l’application ‌Apple TV‌.

.