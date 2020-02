Apple partage la bande-annonce du prochain spectacle Apple TV + «Amazing Stories» à venir le 6 mars

Apple a partagé ce matin une bande-annonce de la prochaine série Apple TV + science-fiction “Amazing Stories”, qui est une réinvention de la série originale des années 1980 du même nom.

«Amazing Stories» a été l’une des premières émissions télévisées qu’Apple a choisi pour «Apple TV» +, et chaque épisode se concentrera sur un nouveau sujet, un peu comme «Black Mirror» et «Twilight Zone». L’original a été créé par Steven Spielberg, qui sert de producteur exécutif au redémarrage.

Plus tôt cette année, Apple a déclaré que chaque épisode de la série “transportera le public dans des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui”.

Les stars dans “Amazing Stories” incluent Dylan O’Brien (“Maze Runner”, “Teen Wolf”), Victoria Pedretti (“You”), Josh Holloway (“Lost” “” Yellowstone “), Sasha Alexander (” Rizzoli & Isles , “” Shameless “) et Robert Forster (” Twin Peaks “).

“Amazing Stories” sera lancé le vendredi 6 mars et il y aura 10 épisodes dans la première saison de l’émission.

.