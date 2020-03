Apple partage la vidéo «Derrière le Mac» mettant en vedette des femmes qui changent le monde

Apple a partagé ce matin une nouvelle vidéo dans sa série en cours “Derrière le Mac”, mettant en vedette cette fois des femmes qui “changent le monde” en utilisant le Mac.



La vidéo est réglée sur la chanson “Flawless” de Beyoncé, qui présente également Chimamanda Ngozi Adichie. Il se compose d’une série d’images encore en noir et blanc de femmes influentes qui incluent Malala Yousafzai, Ava Duvernay, Marie Kondo, Greta Gerwig, Gloria Steinem, Lady Gaga, Alicia Keys, Olivia Wilde et d’autres.

Apple a une liste complète de toutes les femmes présentées dans la vidéo ainsi que leurs réalisations dans la description de la vidéo.

Apple partage des vidéos de la série “Derrière le Mac” depuis août 2018. Plus récemment, sur sa chaîne japonaise YouTube, Apple a fait une vidéo amusante “Derrière le Mac” qui mettait l’accent sur les personnages d’anime utilisant des Mac.

En mars, Apple organise également “She Creates” aujourd’hui lors de sessions Apple dans ses magasins de détail, et partage des applications, des émissions de télévision, des livres, des podcasts et bien plus créés par des femmes.

