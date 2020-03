Apple partage les directives de mise à jour de l’App Store sur le spam, les notifications push, les avis sur l’App Store, les applications MDM et plus encore

Apple a informé aujourd’hui les développeurs de la publication des directives de mise à jour de l’App Store, avec des modifications couvrant les avis, le spam, les notifications push, la connexion avec Apple, la collecte et le stockage des données, la gestion des appareils mobiles, etc.

Les nouvelles directives d’Apple se trouvent sur son site Web pour les développeurs, mais nous avons mis en évidence quelques changements notables ci-dessous.



1.4.4 – Les applications utilisées pour commettre ou tenter de commettre des crimes de toute nature en aidant les utilisateurs à échapper à l’application de la loi seront rejetées. (C’était auparavant une règle limitée aux applications sur les points de contrôle DUI). 4.3 – Apple a ajouté de nouveaux types de contenu à sa liste “Spam” de catégories d’applications qu’il considère comme déjà saturées. Les applications de révélation et de rencontre de fortune se joignent aux applications pet, burp, lampe de poche et Kama Sutra en tant qu’applications qui seront automatiquement rejetées à moins qu’elles ne fournissent une “expérience unique et de haute qualité”. 4.5.4 – Un nouveau langage concernant les notifications push indique qu’elles ne doivent pas être utilisées “pour envoyer des informations sensibles, personnelles ou confidentielles”, ni être utilisées à des fins de promotion ou de marketing direct, sauf si les clients ont explicitement choisi de les recevoir via une langue de consentement affichée dans un l’interface utilisateur de l’application. Les développeurs doivent également fournir une méthode dans l’application pour permettre aux utilisateurs de refuser de recevoir de tels messages. 5.1.1 (ix) – Les applications dans des domaines hautement réglementés tels que les services bancaires et financiers, les soins de santé et les voyages en avion ou qui nécessitent des informations sensibles sur les utilisateurs doivent être soumises par une entité juridique qui fournit les services et non par un développeur individuel. 5.1.5 – Une règle qui interdisait auparavant l’utilisation d’API basées sur la localisation pour les services d’urgence dit désormais que les développeurs peuvent utiliser des API basées sur la localisation pour fournir des services d’urgence “uniquement si vous notifiez à vos utilisateurs dans l’interface utilisateur de votre application que ces services peuvent ne pas fonctionner dans toutes les circonstances. ” 5.5 – Un nouveau langage lié aux applications de gestion des appareils mobiles indique que les applications offrant des profils de configuration ne peuvent pas utiliser des analyses tierces pour collecter des données: “Dans des cas limités, des analyses tierces peuvent être autorisées à condition que les services collectent ou transmettent uniquement des données sur le les performances de l’application MDM du développeur, et non les données sur l’utilisateur, l’appareil de l’utilisateur ou d’autres applications utilisées sur cet appareil. Les applications offrant des profils de configuration doivent également respecter ces exigences. ” 5.6.1 – Une nouvelle section dédiée aux avis sur ‌App Store‌ oblige les développeurs à traiter les clients avec respect lorsqu’ils répondent aux commentaires et indique que les invites d’avis personnalisées ne sont pas autorisées: “Les avis sur les clients ‌App Store‌ peuvent faire partie intégrante de l’expérience de l’application, vous devez donc traiter les clients avec respect lors de la réponse à leurs commentaires. Gardez vos réponses ciblées sur les commentaires de l’utilisateur et n’incluez pas d’informations personnelles, de spam ou de marketing dans votre réponse. Utilisez l’API fournie pour inviter les utilisateurs à examiner votre application; cette fonctionnalité permet aux clients de fournir un Note et avis sur ‌App Store‌ sans l’inconvénient de quitter votre application, et nous interdirons les invites d’avis personnalisées. “Apple a également fourni de nouvelles ressources et directives pour” Se connecter avec Apple “, qui est une fonctionnalité iOS 13 conçue comme une alternative axée sur la confidentialité à Connectez-vous avec Facebook et connectez-vous avec les options Google. .