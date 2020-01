Apple partage l’histoire de Jaz Limos et Saints of Steel

Apple a partagé l’histoire de Jaz Limos, un gestionnaire du Apple Park Visitor Center et son travail avec Saints of Steel.

Jaz Limos

Mme Limos a fondé Saints of Steel, un organisme sans but lucratif qui offre des coupes de cheveux gratuites aux enfants sans-abri et défavorisés. Cela a commencé en 2016 quand elle a partagé de la nourriture avec un sans-abri pour découvrir qu’il était son père qu’elle n’avait pas vu depuis son adolescence. Elle a été inspirée par la création d’un pop-up barber shop pour redonner à sa communauté.

Quand j’ai reconnu qu’il y a tellement d’options fragmentaires différentes pour que quelqu’un puisse obtenir de l’aide, que le point d’entrée doit être juste là où vous pouvez établir des relations … un barbier était une façon très organique de s’ouvrir et de se sentir mieux.

Lorsque Saints of Steel a commencé, il était financé presque uniquement par des bénévoles et des dons d’Apple. 80% des dons de la première année provenaient de Benevity, une plateforme de dons d’entreprise. 74% de cela provenait d’Apple.

Aujourd’hui, Saints of Steel a des bénévoles à San Francisco, Los Angeles, Hawaï, Las Vegas et New York, avec 11 autres villes qui souhaitent rejoindre.

