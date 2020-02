Apple partage son premier aperçu de «Mythic Quest: Raven’s Banquet» avant le lancement de vendredi

Apple a partagé aujourd’hui une vidéo de “premier aperçu” mettant en vedette “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, une prochaine émission Apple TV Plus qui devrait débuter le vendredi 7 février.

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” suit une équipe de développeurs de jeux vidéo naviguant sur les défis de la gestion d’un jeu vidéo populaire de style World of Warcraft.

La série a été créée par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur la longue série “It’s Always Sunny in Philadelphia”. Day ne joue pas dans la série, mais McElhenney joue le directeur du jeu vidéo.

Au premier coup d’œil, McElhenney dit que le spectacle est un “témoignage de la folie qui est une société de développement de jeux vidéo”. David Hornsby, qui joue Cricket sur “Always Sunny” et a un rôle dans la nouvelle série, dit que le spectacle “vient des gens qui font Always Sunny”, qui “donne la saveur pour beaucoup de la comédie.”

Apple a commandé neuf épisodes d’une demi-heure, et lorsque “Mythic Quest” fera ses débuts, ce sera l’une des premières émissions de comédie sur le service “Apple TV” +, rejoignant les émissions existantes qui incluent “Dickinson”, “For All Mankind”, “Voir , “” Serviteur “et” The Morning Show “. .