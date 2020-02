Apple partage une nouvelle photo de «Valley of Fire» sur iPhone

Apple a partagé ce matin une nouvelle vidéo dans sa série “Shot on iPhone”, cette fois en se concentrant sur le parc d’état de Valley of Fire situé à Overton, au Nevada.

À une cinquantaine de kilomètres de Las Vegas se trouvent les vestiges d’un processus géologique monumental sculpté par 200 millions d’années de vent et d’eau, un océan de roches, une vallée de feu.La vidéo a été capturée en 4K à l’aide de la caméra ultra grand-angle d’un iPhone 11 Pro. Il met en évidence les différentes formations rocheuses de la vallée du feu dans des couleurs vives et vives.

Apple a partagé de nombreuses vidéos dans sa série “Shot on ‌iPhone‌” qui est conçue pour montrer les capacités photographiques et de prise de vidéo de ses iPhones. La dernière vidéo longue était “Powder”, et elle se concentrait sur les snowboarders professionnels.

.