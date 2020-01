Apple partage une nouvelle photo «poudre» sur iPhone

Apple a partagé une nouvelle vidéo dans sa série “Shot on iPhone”, montrant les capacités photographiques de l’iPhone 11 Pro.

Tournée à l’intérieur de la Colombie-Britannique, au Canada, la vidéo présente des concurrents passés et présents des Jeux d’hiver des neiges sur les pentes et les vallées du Baldface Lodge.

Suivez les compétiteurs de snowboard passés et présents des Winter X Games Red Gerard, Danny Davis, Kimmy Fasani et Ben Ferguson alors qu’ils explorent la poudreuse intacte dans l’arrière-pays de l’intérieur de la Colombie-Britannique au légendaire Baldface Lodge. Apple a partagé des dizaines de “Shot on ‌‌iPhone‌‌” photos et vidéos au cours des dernières années, mise à jour du contenu avec le lancement de chaque nouveau modèle ‌‌iPhone‌‌.

Le “ iPhone 11 Pro ” d’Apple, qui est utilisé pour la dernière annonce, comprend un appareil photo à triple objectif avec le meilleur capteur grand angle qu’Apple a sorti jusqu’à présent, ainsi qu’un téléobjectif et un objectif super grand angle pour de meilleurs paysages.

.