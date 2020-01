Apple participera à une réunion de plaidoyer pour un meilleur accès des patients aux informations sur la santé

Des représentants d’Apple et de Microsoft participeront à une réunion avec la Carin Alliance qui vise à faciliter l’accès et le partage de leurs informations médicales par les patients, rapporte CNBC.

La réunion se concentrera sur les efforts visant à promouvoir un changement de règle proposé par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui favoriserait l’interopérabilité des données médicales.

Ricky Bloomfield, membre de l’équipe de santé d’Apple qui était auparavant directeur de la stratégie mobile de Duke University, participera à la réunion par téléphone, selon une liste de participants publiée aujourd’hui [PDF].

Ceux qui soutiennent le changement souhaitent moderniser l’accès des patients aux données, car il est courant que les établissements médicaux fournissent des dossiers de santé via CD ou fax, ce qui rend difficile pour les gens de changer de fournisseur et de système de santé. À partir d’un PDF décrivant les points de discussion de la réunion:

Il est impératif de noter à quel point les informations de santé agrégées peuvent être importantes et sensibles au temps sur plusieurs fournisseurs et systèmes de plans de santé pour les patients qui traversent des événements catastrophiques. Ces informations sont essentielles pour les patients car ils envisagent des options telles que la planification du traitement, le consentement aux procédures chirurgicales, l’exploration et l’inscription aux essais cliniques, et les questions de continuité des soins, des exemples tels que l’accélération d’un deuxième avis urgent, des refus d’assurance attrayants pour les traitements standard. prescrits par les médecins agréés par le conseil du patient, ainsi que de disposer de toutes les informations pertinentes en matière de planification préalable des soins, de soins palliatifs et de fin de vie. L’accès aux données est une question de sécurité des patients, de meilleurs résultats, de meilleurs coûts et souvent de vie ou de mort.Apple a travaillé pour rendre les données de santé plus accessibles aux patients grâce à sa fonction de dossiers de santé conçue pour permettre aux utilisateurs iOS d’accéder à leurs dossiers médicaux des hôpitaux et des prestataires médicaux participants. Apple s’est associé à des centaines de fournisseurs aux États-Unis, permettant aux utilisateurs d’iPhone de synchroniser leurs données médicales avec l’application iOS Health. .