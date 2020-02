Apple Pay, Apple Cash. Quelle est la prochaine enveloppe financière d’Apple?

Chez Apple Must, Jonny Evans rapporte un récent sondage Harris. “Apple Pay n’est que le début, et les Américains semblent vouloir de cette façon.”

Comme je l’avais prédit en 2014, un sondage Harris affirme que près des deux tiers des Américains (et plus de 80% des 18-34 ans) envisageraient d’acheter ou de demander des produits financiers auprès d’une entreprise technologique au lieu d’un fournisseur de services financiers traditionnel.

Les détails de l’enquête suivent qui méritent d’être digérés, mais l’auteur Evans conclut que:

L’essentiel doit être que les entreprises technologiques sont dans le siège de l’oiseau de chat pour choisir les entreprises rentables des fournisseurs bancaires existants….

Bien sûr, le risque est que, lorsque les services financiers deviennent sous le contrôle d’acteurs moins bien réglementés, des difficultés pourraient surgir.

[By 2025 Apple Pay Could Make up 10% of Global Transactions]

Il convient de noter que cette évolution de l’acceptation est entraînée par les jeunes. Evans continue….

Vaduvur Bharghavan, PDG d’Ondot Systems, a déclaré: “Les Américains – en particulier les plus jeunes – sont réceptifs aux nouvelles offres de services financiers des entreprises technologiques, et les petites banques et coopératives de crédit sont particulièrement vulnérables.”

Un facteur, non mentionné, est que les entreprises de haute technologie ont plus d’expertise dans la fourniture d’applications élégantes et faciles à utiliser. Ceci est attrayant, mais peut aussi parfois être trompeur parce que la forme est souvent priorisée sur le fond.

De plus, étant donné la tendance de la réglementation gouvernementale traditionnelle de la technologie à être en retard ou inexistante, il est probable que de nouvelles leçons financières seront retenues à nouveau par les consommateurs.

Débris de nouvelles de la semaine

• iMore établit un lien vers une revue vidéo de l’Apple Pro Display XDR. “La critique de Damning Pro Display XDR indique qu’il ne peut pas rivaliser avec les moniteurs de référence.” La prise iMore? “Le résultat n’était pas génial pour Apple.”

• Apple a finalement rejoint l’Alliance FIDO. “Apple vient de réaliser une nouvelle initiative de sécurité qui pourrait avoir un impact sur tous les utilisateurs.”

Fondée en 2012 par des sociétés comme PayPal et Lenovo, la mission de FIDO Alliance est de créer des normes d’authentification pour réduire la dépendance aux mots de passe. Il a deux objectifs: l’adoption de jetons U2F d’authentification multifacteur et l’authentification (FIDO2).

Cela ressemble à une première comme un article geek et ennuyeux. Mais elle est en fait bien rédigée et mérite d’être étudiée car cette technologie sera probablement présentée à la WWDC et, plus tard, nous affectera tous.

• Ming-Chi Kuo (TF Securities) a des informations sur les détails de l’antenne 5G liés à MIMO. Le blog iDownload rapporte: «Kuo: l’iPhone 5G peut ne pas prendre en charge la liaison montante MIMO 2 × 2 pour des vitesses de téléchargement maximales.» En bout de ligne? Pas grave.

• Voici un article de prédiction amusant et apparemment précis. “8 nouveaux produits passionnants qu’Apple pourrait lancer le mois prochain.” Une pensée ici. Si Apple sort en effet un nouveau MacBook Pro 13 pouces avec un clavier à mécanisme à ciseaux amélioré en mars, qu’est-ce que cela dit à propos de l’annonce par Apple de MacBook basés sur ARM en juin à la WWDC? Juste une pensée.

• Enfin, ce n’est que secondaire par rapport à Apple, mais je pense que cela vaut la peine de le noter. “Les imprimantes 3D commencent enfin à fonctionner davantage comme les réplicateurs de Star Trek.”

“Thé, Earl Grey, décaféiné.”

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles exceptionnels de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.