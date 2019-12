Apple Pay célèbre le nouvel an avec 20% de réduction sur les commandes Grubhub

Apple a envoyé aujourd'hui un e-mail annonçant sa dernière promotion Apple Pay, qui comprend 20% de réduction sur les commandes de livraison de Grubhub jusqu'au 1er janvier.

L'offre est valable lorsque vous payez via «Apple Pay» via l'application et le site Web Grubhub avec le code promotionnel CELEBRATE20. Le code est à usage unique pour les comptes Grubhub personnels et offre une valeur maximale de 10 $ sur les sous-totaux de commande avant taxes, pourboires et frais.

En plus de Grubhub, le courrier électronique d'Apple encourage également d'autres façons d'utiliser «Apple Pay» pour «sonner dans la nouvelle année», y compris des billets de cinéma sur Fandango, des offres d'hôtels sur HotelTonight et des locations de voitures via Turo. Enfin, Apple note que c'est la dernière chance de recevoir 6% de remboursement sur les achats Apple Store et apple.com lors du paiement avec la carte Apple jusqu'au 31 décembre.

