Apple peaufine les cartes pour mettre en évidence les hôpitaux, la livraison de nourriture, etc.

Apple a apporté quelques ajustements à Apple Maps pour prioriser les hôpitaux et les restaurants qui offrent la livraison (via iPhone Ticker).

Cartes Apple

Lorsque vous ouvrez Apple Maps et appuyez sur la barre de recherche, vous verrez des catégories de services comme les restaurants, les stations-service, les fast-food, les pizzas, etc. Apple a changé la commande afin que les utilisateurs voient les hôpitaux, les pharmacies, les épiceries et la livraison de nourriture en premier dans la liste, tous les services importants au milieu de la pandémie.

Apple a également apporté d’autres modifications connexes, notamment une application de filtrage COVID-19, des paiements différés pour les clients de la carte Apple et la possibilité pour Siri de vous aider avec le filtrage COVID-19.

