Apple Pencil 2 à 99 $, étui de chargement sans fil AirPods, plus

L'Apple Pencil 2 tombe à son plus bas niveau historique à 99 $ dans la pause déjeuner 9to5Toys d'aujourd'hui, plus l'étui MacBook BookBook V2 de Twelve South atteint 32 $, et l'étui de charge sans fil AirPods d'Apple est de 46 $. Vous trouverez tout cela et plus encore ci-dessous.

Apple Pencil 2 tombe à son nouveau plus bas historique

Amazon propose actuellement l'Apple Pencil de deuxième génération pour 99 $. Normalement vendue pour 129 $, l'offre d'aujourd'hui est bonne pour une remise de plus de 23%, bat notre mention précédente de 6 $ et marque l'un des prix les plus bas que nous ayons vus. Repensé pour le dernier iPad Pro, l'Apple Pencil de deuxième génération améliore le modèle original avec une charge sans fil, une fixation magnétique et un facteur de forme actualisé. Que vous cherchiez à prendre des notes, à vous essayer à l'art numérique, ou simplement à la précision d'un stylet, l'Apple Pencil est un incontournable pour améliorer votre expérience iPad.

Twelve South BookBook V2 atteint 32 $

Amazon propose le Twelve South BookBook V2 pour MacBook 13 pouces à 32 $. Habituellement vendue pour 90 $, l'offre d'aujourd'hui est bonne pour une remise de plus de 64%, bat le plus bas que nous ayons vu auparavant de 18 $ et est tombée à un nouveau plus bas historique d'Amazon. Avec de la place pour un MacBook jusqu'à 13 pouces, le BookBook de Twelve South est fait de cuir véritable fabriqué à la main qui «crée un étui de transport sophistiqué». À l'extérieur, vous trouverez deux couvertures de livre cartonnées et un dos rigide pour une protection supplémentaire ainsi que l'absorption des chocs. En plus d'un rembourrage intérieur en peluche, il y a aussi une poche cachée pour ranger des documents et autres.

Étui de recharge sans fil AirPods d'Apple pour 46 $

Amazon propose l'étui de recharge sans fil Apple pour AirPods pour 46 $ US. Régulièrement de 79 $, l'offre d'aujourd'hui est de 40% de réduction et bat l'offre la plus basse d'Amazon que nous avons suivie de 18 $. Si vous êtes comme moi, cela signifie que vous utilisez toujours des AirPod de première génération. Cet étui d'Apple vous permet de mettre à niveau les AirPod existants vers la recharge sans fil. Cela signifie que vous pourrez le déposer sur un pad Qi pour un chargement extrêmement simple. Un autre avantage est que vous prolongerez probablement la durée de vie de la batterie actuellement trouvée dans votre boîtier existant, ce qui rend cette affaire difficile à laisser passer.

Jusqu'à 30 $ de rabais sur les concentrateurs USB-C les plus vendus + 25% de rabais sur le reste

HYPER fait une vente flash de vacances avec jusqu'à 30 $ de réduction sur leurs hubs USB-C les plus vendus. Pour tout le reste sur HyperShop.com, utilisez DEC25 code promo pour obtenir 25% de réduction sur les concentrateurs USB-C primés, les chargeurs sans fil, les batteries, les câbles et bien plus encore.

15% de réduction sur la station de voyage USB-C à 5 ports OWC à partir de 28 $

La station d'accueil de voyage OWC USB-C est une station d'accueil de voyage à 5 ports avec jusqu'à 60 W de capacité de transfert d'énergie et suffisamment petite pour tenir dans votre poche. Il comprend 2 ports USB 3.1 Gen 1, un port USB-C avec relais d'alimentation, un lecteur de carte SD et HMDI 2.0 avec prise en charge des écrans 4K. Bénéficiez de 15% de réduction sur le Dock de voyage USB-C à 5 ports OWC à partir de 28 $ (appliqué automatiquement au moment du paiement).

Meilleures offres de reprise

Assurez-vous de consulter les meilleures offres d'échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu'il est temps de mettre à niveau votre appareil.

