Apple permet à Amazon Prime Video App de proposer des achats intégrés sur iPhone, iPad et Apple TV

Les applications Amazon Prime Video pour iPhone, iPad et Apple TV permettent désormais aux clients d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision dans l’application, et Apple semble autoriser Amazon à utiliser son propre système de paiement, en contournant les écrans d’achat intégrés traditionnels. .

L’ouverture de l’application Prime Video comprend désormais le message “Parcourir, louer ou acheter de nouveaux films, des émissions de télévision populaires et bien plus encore – maintenant dans l’application”. L’achat ou la location d’un film propose une option pour débiter la carte de crédit qu’un utilisateur a sur le fichier, plutôt que les frais passant par l’App Store.

Selon The Verge, la nouvelle application Prime Video comporte un onglet “Store” dédié où les clients peuvent faire des achats d’émissions de télévision et de films, mais nous n’avions pas accès au nouvel onglet et pouvions toujours faire un achat.

Auparavant, Amazon ne permettait pas aux clients de louer ou d’acheter du contenu dans l’application Prime Video, leur demandant plutôt d’utiliser un navigateur Web pour effectuer les achats. Amazon semble cependant avoir conclu une sorte d’accord avec Apple, car Apple n’autorise pas normalement les achats de contenu intégré à l’application qui ne passent pas par l’App Store.

Amazon a récemment ajouté un nouveau hub Prime Video Cinema à son application mettant en évidence les films actuellement en salles qui peuvent être achetés, ce qui pourrait avoir quelque chose à voir avec la décision de conclure un accord avec Apple pour ajouter des options d’achat in-app sur leApple TV‌, ‌IPhone‌ et ‌iPad‌.

.