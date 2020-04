Apple Podcasts ajoute une section «COVID-19: écoute essentielle»

Apple a ajouté une section spéciale dans les podcasts Apple intitulée COVID-19: Essential Listening. Il propose des podcasts pour vous tenir informé des dernières nouvelles et mises à jour concernant le coronavirus.

COVID-19: Écoute essentielle

Vous pouvez le trouver en ouvrant l’application Podcasts et en appuyant sur l’onglet Parcourir en bas.

Ce guide de terrain fréquemment mis à jour vous aidera à vous orienter vers les émissions les plus utiles sur le marché – des rapports les plus urgents et des analyses d’experts entourant la pandémie à évolution rapide aux conseils sur la protection de la santé physique et mentale de vous et de vos proches en ces temps inhabituels . Restez informé, restez à la maison et revenez ici pour plus d’informations, de récits et de paroles de sagesse dont vous avez besoin pour passer au travers.

Les chaînes incluent ., NPR, JUST HUMAN PRODUCTIONS, In It Together, BBC World Service, et plus encore. Il ne se contente pas de mettre en évidence les podcasts d’actualités; il y a des sections appelées Cultiver le calme et In This Together.

